Слов'янськ зазнав обстрілу: чотири «прильоти»

\u003Cp\u003EСлов\u0027янськ Донецької області вночі було обстріляно російськими військами. Про це \u003Ca href=\u0022https:\/\/www.facebook.com\/Vadymlyakh\/videos\/653664043528166\/\u0022 target=\u0022_blank\u0022 rel=\u0022nofollow noopener\u0022\u003Eповідомив\u003C\/a\u003E голова міської військової адміністрації Вадим Лях.\u003Cbr \/\u003E\u003Cbr \/\u003EЗа його словами, чотири «прильоти» зафіксовано у мікрорайоні Лимани. Обійшлося без жертв.\u003C\/p\u003E\r\n\u003Cp\u003E\r\n\u003Cscript src=\u0022https:\/\/telegram.org\/js\/telegram-widget.js?22\u0022 async=\u0022\u0022 data-telegram-post=\u0022novostidnua\/37735\u0022 data-width=\u0022100%\u0022\u003E\u003C\/script\u003E\r\n\u003C\/p\u003E\r\n\u003Cdiv class=\u0022read_also\u0022\u003E\r\n\u003Cp\u003EЧитайте також:\u003C\/p\u003E\r\n\u003Ca href=\u0022https:\/\/t.me\/+Ya2o98aipCowMjRi\u0022 target=\u0022_blank\u0022 rel=\u0022nofollow noopener\u0022\u003E«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!\u003C\/a\u003E\u003C\/div\u003E