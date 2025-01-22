Військова з «ДНР» звинуватила провідника російського поїзда у зґвалтуванні

Провідника російського поїзда звинуватила у зґвалтуванні військовослужбовець із «ДНР». Фото: ASTRA

Військова з «ДНР» звинуватила 19-річного російського провідника у зґвалтуванні у купе поїзда «Анапа – Москва». Про це пише видання ASTRA.

Повідомляється, що у Ростовській області РФ слідчі проводять перевірку щодо 19-річного провідника з Омської області Ігоря К. (ім'я змінено). Молоду людину звинуватила у зґвалтуванні 35-річна військовослужбовця військової частини 71443 у «ДНР».

За словами жінки, у ніч з 11 на 12 січня у купе поїзда «Анапа – Москва», коли вона спала, увійшов провідник. Як стверджує військовослужбовець, молодик зґвалтував її під час сну.

Провідника вже опитали, кримінальну справу поки що не порушили, пише ASTRA.