За добу через російські обстріли на Донеччині зруйновано багато будинків — ОВА

Наслідки обстрілу одного із населених пунктів Донецької області військами РФ 22 січня. Фото: ОВА

Російські військові упродовж минулої доби 32 рази обстріляли населені пункти Донецької області. Про це станом на ранок 23 січня повідомив начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Покровський район. У Новомиколаївці Удаченської громади пошкоджено близько 10 будинків. У Покровську пошкоджено 2 будинки, господарську споруду та авто; у Гришиному пошкоджено 3 адмінбудівлі. У Красному Лимані Мирноградської громади пошкоджено 18 будинків.

Краматорський район. У Яровій Лиманської громаді пошкоджено 3 будинки. У Краматорську пошкоджено 14 будинків. У Костянтинівці 1 особа загинула та 8 поранено, пошкоджено 8 багатоповерхівок, 14 приватних будинків, 26 гаражів, 18 господарських приміщень, 11 легкових автомобілів, 2 адмінбудівлі, кав'ярня, інфраструктурний об'єкт, 6 ліній електропередач, 5 газопроводів.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 6 будинків.

З лінії фронту евакуйовано 90 осіб, зокрема 19 дітей, повідомив керівник ОВА.