Краматорськ вранці зазнав обстрілу росіян: є постраждалі

Рано вранці 23 січня місто Краматорськ Донецької області зазнало російського обстрілу. Під удар потрапив приватний сектор у селищі Ясногірка, повідомили місцеві жителі.
«Близько 5:00 був приліт по вулиці Лівобережна (колишня Кірова), біля маслоцеху. Зруйновано багато будинків», — писали у місцевих пабликах.
Пізніше начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко офіційно повідомив, що в результаті обстрілу поранено двох людей.
«На щастя, не важкі», — додав він.
За заявою начальника МВА, внаслідок обстрілу пошкоджено близько 20 будинків.
На місці працюють комунальні служби.