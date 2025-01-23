Краматорськ вранці зазнав обстрілу росіян: є постраждалі

Краматорськ сьогодні зранку потрапив під російський обстріл. Фото: МВА

Рано вранці 23 січня місто Краматорськ Донецької області зазнало російського обстрілу. Під удар потрапив приватний сектор у селищі Ясногірка, повідомили місцеві жителі.

«Близько 5:00 був приліт по вулиці Лівобережна (колишня Кірова), біля маслоцеху. Зруйновано багато будинків», — писали у місцевих пабликах.

Пізніше начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко офіційно повідомив, що в результаті обстрілу поранено двох людей.

«На щастя, не важкі», — додав він.

За заявою начальника МВА, внаслідок обстрілу пошкоджено близько 20 будинків.

На місці працюють комунальні служби.