Російська авіація скинула авіабомбу на Костянтинівку: поранений чоловік, його дружина загинула

Наслідки авіаудару по Костянтинівці. Фото: Костянтинівська МВА

23 січня о 04:20 російські окупанти завдали авіаудару по приватному сектору міста Костянтинівка Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.



У місті пошкоджені приватні будинки.



В одному з будинків загинула 53-річна жінка, а її чоловік 70 років отримав контузію та осколкове поранення.



Попередньо, армія РФ використала авіабомбу ФАБ-250 з модулем УМПК.

Нагадаємо, що 22 січня російські війська спочатку вдарили з артилерії, а потім скинули авіабомби на Костянтинівку, внаслідок чого одна людина загинула, ще вісім – поранені.