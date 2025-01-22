Українські ССО та піхота понад вісім годин стримували наступ військ КНДР у Курській області

Наступ військ КНДР у Курській області. Фото: кадр із відео

Оператори 8-го полку Сил спеціальних операцій ЗСУ разом із піхотинцями понад вісім годин зі стрілецькою зброєю та гранатометами стримували наступ солдатів КНДР. Про це повідомили у пресслужбі ССО ЗСУ.



Також по північнокорейцях працювали снайпери.



На дев'ятій годині бою у групи CCO залишилася лише третина БК. Інші боєприпаси вони витратили на знищення окупантів. Тому оператори ухвалили рішення на ексфільтрацію – тактика військових для швидкого виведення групи з поля бою у безпечне місце. Бійці злагоджено вийшли на двох машинах Humvee.



Внаслідок бою оператори Сил спеціальних операцій знищили 21 та поранили 40 північнокорейських військових, які наступали на українські позиції.

Нагадаємо, що ЗСУ відбили масований штурм армії РФ у Курській області, росіяни втратили техніки на 13 мільйонів доларів.