«Не кається і не виправився»: Гіркіна залишили в колонії

Російський суд відмовив в умовно-достроковому звільненні бойовика, колишнього офіцера ФСБ РФ Ігоря Гіркіна-Стрєлкова. Як повідомила його дружина Мирослава Регінська, адміністрація колонії надіслала на судове засідання характеристику засудженого за екстремізм. Згідно з цією оцінкою, Гіркін не виправився і «не покаявся у скоєному».



Так, адміністрація колонії вважає, що «емоційний стан Гіркіна нестійкий, він схильний до афективного реагування».



«У своїй поведінці керується імпульсом, емоціями. Низька здатність керувати власною поведінкою в емоційно-складній чи екстремальній ситуації. Часто діє за першим спонуканням», — заявили в колонії.



Також він «до праці ставиться посередньо, рідко зацікавлений у кінцевому результаті трудової діяльності».



«Адміністрація ФКУ ВК-5 вважає, що засуджений Гіркін І. В. характеризується негативно», — дійшли висновку в колонії.

У січні 2024 року «ексміністр оборони ДНР» отримав чотири роки колонії за заклики до здійснення екстремістської діяльності. Покарання Гіркін відбуває у колонії міста Кірово-Чепецька Кіровської області РФ.



Восени 2024 року він спростував інформацію про свій вихід із колонії та відправлення на війну в Україну.