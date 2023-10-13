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Армія РФ не припиняє штурм Авдіївки, обстрілює місто та лікарню: начальник МВА розповів про поранених

13 жовтня 2023, 09:27

Армія РФ не припиняє штурм Авдіївки, обстрілює місто та лікарню: начальник МВА розповів про поранених

Російські окупанти четверту добу завдають масованих ударів по Авдіївці Донецької області. Попри удари з авіації, ЗСУ продовжують відбивати атаки військ РФ. Про це розповів в ефірі національного телемарафону начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

За його словами, загарбники не припиняють штурм міста, вони «б'ють із усього, що мають». Також атакують тилові населені пункти, зокрема обстріляли села Очеретинської громади.

«Щодо Авдіївки — ніч дуже гаряча була. Декілька авіаракетних ударів було по самому місту. Десятки за ніч у самому місті. По позиціях не рахували, дуже багато. Штурми не припиняються, лізуть як таргани. Йшли колонами, дуже багато техніки, особового складу, підвозять «свіжак». Дуже напружено. Наші ЗСУ стоять на своїх позиціях, впевнений, що витримають», — розповів представник адміністрації, зазначивши, що «наші ЗСУ — титани».

Барабаш підкреслив, що головна мета росіян — оточення міста, вони зосередженні на ударах із флангів із півночі та з півдня.

Щодо підвезення продуктів, то, за словами голови міста, логістика ускладнена. На даний момент немає постачання продуктів харчування та гуманітарної допомоги. Нині у пріоритеті — евакуація місцевого населення.

Однак він зазначив, що в Авдіївці «в принципі все є і продукти харчування, і гігієна, і медицина» в достатній кількості і з резервом на кілька місяців.

Барабаш розповів, що вчора (12 жовтня – ред.) було обстріляно лікарню зі ствольної артилерії, дві ракети прилетіли до центрального корпусу, є пошкодження. Обійшлося без постраждалих та поранених.

Начальник ГВА розповів, що минулої доби один загиблий, чотири поранені, дві людини під завалами. Також отримали поранення двоє поліцейських, у них травми та контузії.

Нагадаємо, останніми днями російські окупанти активізували наступальні дії навколо Авдіївки. Вони б'ють на позиції наших захисників, а також атакують місцеве населення.

Спікер об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун зазначив , що окупанти розглядають місто як можливість здобути «знакову перемогу» та переламати хід бойових дій.

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