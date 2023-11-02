Необхідно розширити категорії українців, які підлягають мобілізації — Залужний

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний наголосив на необхідності нарощування мобілізаційних резервів.



Про це він написав у колонці для видання The Economist. За його словами, буде впроваджено єдиний реєстр призовників, а також необхідно розширити категорію громадян, які можуть бути призвані на навчання чи мобілізацію. Також вводиться «бойове стажування», яке передбачає розміщення новостворених мобілізованих та навчених кадрів у досвідчених стройових частинах для їх підготовки.



«Росія не змогла отримати вигоду зі своєї величезної переваги в живій силі, тому що Володимир Путін стурбований тим, що загальна мобілізація може спровокувати політичну кризу, а також тому, що Росія не може підготувати та екіпірувати достатню кількість людей. Проте наші можливості щодо підготовки резервів на власній території також обмежені. Більше того, Росія може завдати удару по навчальним центрам. І в нашому законодавстві є прогалини, які дають змогу громадянам ухилятися від своїх обов'язків», — написав Залужний.



Нагадаємо, головнокомандувач також повідомив , що війна переходить у стадію позиційної, що може піти на користь Росії. А допомогти просунутися на фронті збройним силам України та стати вирішальним фактором у перемозі має не один новий винахід, а сукупність усіх існуючих технічних рішень.