Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Необхідно розширити категорії українців, які підлягають мобілізації — Залужний

02 листопада 2023, 13:40

Необхідно розширити категорії українців, які підлягають мобілізації — Залужний

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний наголосив на необхідності нарощування мобілізаційних резервів.

 Про це він написав у колонці для видання The Economist. За його словами, буде впроваджено єдиний реєстр призовників, а також необхідно розширити категорію громадян, які можуть бути призвані на навчання чи мобілізацію. Також вводиться «бойове стажування», яке передбачає розміщення новостворених мобілізованих та навчених кадрів у досвідчених стройових частинах для їх підготовки.

 «Росія не змогла отримати вигоду зі своєї величезної переваги в живій силі, тому що Володимир Путін стурбований тим, що загальна мобілізація може спровокувати політичну кризу, а також тому, що Росія не може підготувати та екіпірувати достатню кількість людей. Проте наші можливості щодо підготовки резервів на власній території також обмежені. Більше того, Росія може завдати удару по навчальним центрам. І в нашому законодавстві є прогалини, які дають змогу громадянам ухилятися від своїх обов'язків», — написав Залужний.

 Нагадаємо, головнокомандувач також повідомив , що війна переходить у стадію позиційної, що може піти на користь Росії. А допомогти просунутися на фронті збройним силам України та стати вирішальним фактором у перемозі має не один новий винахід, а сукупність усіх існуючих технічних рішень.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Люди
Валерій Залужний
Інше
Війна Мобілізація

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
14:53
У Херсоні через обстріл є проблеми з енергопостачанням
12:33
Через обстріл на Херсонщині сьогодні загинув чоловік — ОВА
11:22
В окупованому Маріуполі кількість загиблих може бути в 10 разів більшою, ніж відомо зараз
10:46
Житло, якого немає. У Маріуполі російські новобудови стоять порожні
10:34
«ЛНР» не збирається запускати мобільний інтернет без дозволу військових
09:38
У «ЛНР» школярі замість навчання плетуть маскувальні сітки для окупантів — Лисогор
09:35
«Пекельна ніч»: Село на Херсонщині обстріляли 40 разів за кілька годин — ОВА
08:22
Понад сотню населених пунктів за добу було обстріляно артилерією росіян — Генштаб ЗСУ
08:01
Загарбники змушують фермерів в окупації купувати вкрадену сільгосптехніку — ЦНС
00:30
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 1 листопада
17:29
У Донецьку під час обстрілу загинула дівчина і на міні підірвався чоловік
17:22
Навчають за стандартами РФ: 13 луганських освітян підозрюють в співпраці з окупантами
15:56
Росія отримала від Північної Кореї мільйон снарядів — Bloomberg
15:32
Про цілі росіян на Куп'янському напрямку розповів командувач Сухопутних сил ЗСУ
15:10
«ДНР»: в окупованому Донецьку троє чоловіків отримали поранення через вибухонебезпечний предмет
13:57
Вибух у Маріуполі сьогодні чули у всіх районах міста
13:50
Розстріл сім`ї у Волновасі: підозрюваних затримали на 30 діб
11:54
Міноборони Великої Британії дало оцінку новому озброєнню росіян
10:46
Армія РФ облаштовує оперативно-технічні склади в окупованому Маріуполі
10:20
Окупанти привласнюють нерухомість у Сєвєродонецьку — ОВА
усі новини
15:55
У ЄС підтримали використання доходів від заморожених активів Росії на користь України
15:47
Росіяни ціною величезних втрат намагаються оточити Авдіївку — Нацгвардія України
15:31
З прифронтової Донеччини евакуювали ще 67 дітей
15:25
Німеччина передала Україні новий військовий пакет: що до нього увійшло
15:20
Колишнього голову Верховного Суду залишили у СіЗО до 9 грудня
14:53
У Херсоні через обстріл є проблеми з енергопостачанням
14:52
Україна готується до масованих ударів по енергетиці – Шмигаль
14:35
Виробника Nescafe внесли до списку спонсорів війни
13:59
Українські прикордонники за допомогою FPV-дрона ліквідували російський міномет
13:55
Молдова більше не сплачуватиме членські внески до СНД
13:48
У Дружківці стартував опалювальний сезон
13:40
Необхідно розширити категорії українців, які підлягають мобілізації — Залужний
13:34
У Куп`янському районі проведуть примусову евакуацію дітей
13:07
Окупанти намагалися наступати в районі Вугледара: Зеленський розповів про ситуацію на фронті
13:01
Високопосадовці США закликають розмістити в Україні ракети великої дальності
12:52
На Донеччині ЗСУ знищили ще один російський штурмовик
12:33
Через обстріл на Херсонщині сьогодні загинув чоловік — ОВА
12:20
Представник РФ в ООН Небензя назвав Ізраїль окупантом та відмовив йому у праві на оборону
12:12
На Донеччині з початку року поліцейські вилучили понад двісті одиниць зброї та 60 тисяч боєприпасів
12:00
Путін відкликав ратифікацію Договору про заборону ядерних випробувань
усі новини
ВІДЕО
Маріупольські новобудови порожні. Фото: «Новини Донбасу» Житло, якого немає. У Маріуполі російські новобудови стоять порожні
02 листопада, 10:46
Волонтери привезли гарячі обіди до Часів Яра. Фото: Новини Донбасу Залишився кожен десятий мешканець. Як прифронтовий Часів Яр готується до зими ►
01 листопада, 16:02
Нові політичні емігранти: чому вони залишають Росію ► Нові політичні емігранти: чому вони залишають Росію ►
27 жовтня, 22:55
Україні вдалося повернути ще трьох дітей із РФ. Фото: Дмитро Лубінець Україні вдалося повернути ще трьох дітей
21 жовтня, 13:45
Пошуковий загін шукає у звільненій Кліщіївці тіла військових Пошуковий загін шукає у звільненій Кліщіївці тіла військових
20 жовтня, 21:03
Стовп диму у Львові. Фото: соцмережі Стовп диму піднявся в Куйбишевському районі Донецька після обстрілу
20 жовтня, 13:09
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама