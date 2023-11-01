Росія все ще небезпечна: Залужний перерахував п'ять речей, які допоможуть Україні перемогти

Війна проти РФ переходить на етап «позиційної», Україні потрібна перевага в повітрі та на суші, оскільки затяжна війна дасть російським військовим можливість нарощувати свій військовий потенціал. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у своїй статті для The Economist.



«Україна не тільки зупинила вторгнення набагато сильнішого ворога, а й звільнила більшу частину своєї території. Однак зараз війна переходить на новий етап: те, що ми, військові, називаємо "позиційною" війною, що складається зі статичних і виснажливих боїв… Це піде на користь Росії, оскільки дозволить їй відновити свою військову міць, що зрештою загрожуватиме збройним силам України та самій державі», — сказано у статті.



Залужний зазначає, що позиційна війна несе величезні ризики для ЗСУ та України, тому виходом буде лише перевага над ворогом у всьому, а саме «перевага в повітрі, значно покращені можливості радіоелектронної боротьби та протибатарейної боротьби, нові технології розмінування та здатність мобілізувати та навчати більше резервів».



Крім цього, головнокомандувач вказує, що необхідно зосередитися на сучасному командуванні та управлінні, а також на раціоналізації української логістики, водночас одночасно руйнувати російську систему ракетами більшої дальності.



«Нові, інноваційні підходи можуть знову перетворити цю позиційну війну на маневрену», — підкреслив Залужний.



Авіація — перший пріоритет України. Він наголошує: контроль над небом необхідний для великомасштабних наземних операцій. На початку війни Україна мала 120 бойових літаків, з яких лише третину можна було використати. Водночас російські ВПС, як наголосив Залужний, зазнали величезних втрат, і українські сили знищили понад 550 ворожих систем ППО, проте РФ зберігає значну перевагу і продовжує створювати нові ударні ескадрильї.



Російські дрони взяли він більшу частину ролі пілотованої авіації у плані розвідки і завдання ударів з повітря. Тому Україні необхідно також завдавати масованих ударів з використанням хибних та ударних дронів, щоб перевантажити російські системи ППО.



Другий пріоритет для Сил оборони після авіації — засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ), такі як придушення сигналів зв'язку та навігації. За його словами, в Україні вже створили безліч власних електронних систем захисту, які можуть запобігти глушенню, проте також потрібний ширший доступ до електронної розвідки від українських союзників.



Третє завдання, як зазначив Залужний - контрбатарейний вогонь: поразка артилерії супротивника. У цій війні, як і в більшості минулих війн, артилерійська, ракетна та ракетна стрілянина складає 60-80% усіх бойових завдань.



Він зазначив, що Україні на цей час вдалося досягти паритету з РФ шляхом меншої кількості точнішої вогневої потужності, проте це може не тривати довго.



Четверте завдання, як зазначив генерал, – технології для розмінування. За його словами, навіть західні постачання, такі як норвезькі танки для розмінування, виявилися недостатніми, враховуючи масштаби російських мінних полів, які місцями сягають 20 км.



П'ятим пріоритетом назвав нарощування українських резервів. Залужний зазначив, що можливості України щодо підготовки резервів на своїй території обмежені, а також є проблеми у законодавстві, які дозволяють громадянам ухилятися від своїх обов'язків.



«Ми запроваджуємо єдиний реєстр призовників, маємо розширити категорію громадян, які можуть бути покликані на навчання чи мобілізацію. Також ми вводимо "бойове стажування", яке передбачає розміщення мобілізованих та навчених кадрів у досвідчених стройових частинах для їх підготовки», — розповів головнокомандувач ЗСУ.



Підсумовуючи, він наголосив, що Росію не слід недооцінювати, оскільки вона матиме перевагу в озброєнні, техніці, ракетах та боєприпасах ще значний час, попри поразки, які Україна вже встигла їй завдати.