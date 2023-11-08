На Херсонщині росіяни обстріляли «Пункт незламності»

Російські окупанти сьогодні, 8 листопада, атакували один із «Пунктів незламності» у Херсонській області. Про це повідомив голова Херсонської ОВ Олександр Прокудін.

«Росіяни з безпілотників атакували Новоберислав», — повідомив глава ОВА.

За його даними, внаслідок скидання вибухівки пошкоджено приміщення «Пункту незламності», а також понівечено поштовий автомобіль.

«На щастя, люди не постраждали», — додав Прокудін.

Нагадаємо, російська армія продовжує завдавати масованих ударів по Херсонській області. Минулої доби через обстріл одна людина загинула, ще одна отримала поранення.