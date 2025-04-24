Поліція показала перші хвилини після удару по Києву

Патрульна поліція Києва опублікувала кадри перших хвилин роботи на місці російських обстрілів столиці, зокрема Святошинського району. Про це повідомляє пресслужба відомства.
«Цієї ночі пекло на землі було в Києві, Харкові, Павлограді та інших містах: вогонь, крики людей, дзвінки мобільних телефонів з-під завалів будинків, кров, смерть, сирени швидких, рятувальників, поліцейських. Росія вкотре безжально націлила свою смертоносну зброю проти цивільного населення — свідомо, знову проти звичайних громадян», - ідеться в повідомленні.
Протягом ночі російські війська атакували житлові квартали, адміністративні будівлі та об'єкти критичної інфраструктури.
Моніторинговий канал зафіксував кілька хвиль ракетної атаки:
Патрульні забезпечували евакуацію постраждалих і проїзд спецтехніки до завалів. Усі екстрені служби працювали на місці всю ніч.
Нагадаємо, у ніч на 24 квітня 2025 року російські війська завдали масованого комбінованого удару по території України.
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