Поліція показала перші хвилини після удару по Києву

Перші хвилини допомоги в Києві. Фото: кадр із відео

Патрульна поліція Києва опублікувала кадри перших хвилин роботи на місці російських обстрілів столиці, зокрема Святошинського району. Про це повідомляє пресслужба відомства.







«Цієї ночі пекло на землі було в Києві, Харкові, Павлограді та інших містах: вогонь, крики людей, дзвінки мобільних телефонів з-під завалів будинків, кров, смерть, сирени швидких, рятувальників, поліцейських. Росія вкотре безжально націлила свою смертоносну зброю проти цивільного населення — свідомо, знову проти звичайних громадян», - ідеться в повідомленні.



Протягом ночі російські війська атакували житлові квартали, адміністративні будівлі та об'єкти критичної інфраструктури.

Моніторинговий канал зафіксував кілька хвиль ракетної атаки:

1-ша хвиля крилатих ракет: 00:28-01:17

Балістичні удари: 01:05-01:36

2-га хвиля крилатих ракет: 03:46-04:26

3-тя хвиля: 04:00-05:15

4-та хвиля: 05:17-05:56

Патрульні забезпечували евакуацію постраждалих і проїзд спецтехніки до завалів. Усі екстрені служби працювали на місці всю ніч.

Нагадаємо, у ніч на 24 квітня 2025 року російські війська завдали масованого комбінованого удару по території України.