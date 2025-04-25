Росія під прикриттям масованого удару намагалася розвивати наступ на фронті – ЗСУ

Ситуація на Покровському напрямку. Фото: карта DeepState

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів про ситуацію на фронті за добу 24 квітня президенту України Володимиру Зеленському. Про це повідомив сам Зеленський.



За його словами, зафіксували майже 150 російських атак проти українських позицій та понад 4500 обстрілів, зокрема з важкого озброєння.



«Найжорсткіша ситуація була на Покровському напрямку. Фактично, росіяни намагалися під прикриттям масованого удару розвивати штурмові дії. Коли максимум наших сил був зосереджений на захисті від ракет та дронів, росіяни пішли на значну інтенсифікацію наземних атак. Росіяни отримали гідну відсіч», – сказав президент.

Нагадаємо, що вночі 24 квітня Росія ракетами та дронами завдала масованого удару по Україні.



У Києві внаслідок атаки загинули 12 людей, ще 87 – отримали поранення.



У Кремлі ракетний удар по Києву виправдали «закінченням великоднього перемир'я».



Президент США Дональд Трамп відреагував на ракетний удар по Києву та закликав главу Кремля Володимира Путіна «зупинитися».