На Брянщині обстріляли машину прикордонників, убито підполковника ФСБ

Вчора вдень, 9 листопада, у Брянській області (Росія) невідомі розстріляли машину прикордонників. Загинув підполковник ФСБ. Про це повідомляє видання Baza.

«Невідомі розстріляли автомобіль прикордонного управління у Брянській області. Внаслідок нападу загинув підполковник ФСБ», — йдеться у повідомленні.

Видання зазначає, що напад на УАЗ «Патріот» російських прикордонників стався на околиці села Вулиця Брянської області.

«Близько 4 години дня невідомі відкрили вогонь з автоматичної зброї, після чого зникли», — пише Baza.

Зазначається, що внаслідок стрілянини поранення отримав заступник начальника відділу матеріально-технічного забезпечення підполковник Сергій Шатий. Він загинув на місці.

Нагадаємо, 8 листопада у Луганську стався вибух. У повітря злетів автомобіль колишнього «начальника міліції» окупантів Михайла Філіппоненка, він загинув. Філіпоненко відповідав за організацію тортур для українців — як військових, так і цивільних.