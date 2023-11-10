На Брянщине обстреляли машину пограничников, убит подполковник ФСБ

Вчера днем, 9 ноября, в Брянской области (Россия) неизвестные расстреляли машину пограничников. Погиб подполковник ФСБ. Об этом сообщило издание Baza.

«Неизвестные расстреляли автомобиль погрануправления в Брянской области. В результате нападения погиб подполковник ФСБ», — говорится в сообщении.

Издание отмечает, что нападение на УАЗ «Патриот» российских пограничников произошло на окраине села Улица Брянской области.

«Около 4 часов дня неизвестные открыли огонь из автоматического оружия, после чего скрылись», — пишет Baza.

Отмечается, что в результате стрельбы ранения получил замначальника отдела материально-технического обеспечения, подполковник Сергей Шатый. Он погиб на месте.

Напомним, 8 ноября в Луганске произошел взрыв. На воздух взлетел автомобиль бывшего «начальника милиции» оккупантов Михаила Филиппоненко, он погиб. Филипоненко отвечал за организацию пыточных для украинцев — как военных, так и гражданских.