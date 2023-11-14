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Ситуація навколо Бахмута ускладнилася, рятують дрони — військовий з Бахмутського напрямку

14 листопада 2023, 09:51

Ситуація навколо Бахмута ускладнилася, рятують дрони — військовий з Бахмутського напрямку

Росіяни на Донбасі штурмують по всьому відрізку фронту.

Про це в ефірі Суспільного розповів командир роти «Ахіллес» Юрій Федоренко.

«В цілому ситуація на Бахмуті дещо ускладнилася. Противник перейшов до ударно-штурмових дій. Штурмує різною тактикою, як за підтримки техніки, так і виключно живою силою після масованих артилерійських обстрілів, намагаючись знайти слабке місце в обороні», —  сказав він.

Командир наголосив, що стримувати навалу окупантів вдасться за допомогою дронів, які дозволяють заздалегідь бачити підготову до штурмів та знищувати піхоту та легку техніку. 13 листопада рота «Ахіллес» знищила три ворожих дрони.

«Скажу так. При належному фінансуванні і своєчасному надходженні військової допомоги, а також підтримки української нації, ситуацію на Бахмутському напрямку втримають і просунуться вперед», —заявив Федоренко.

Він наголосив, що наразі у армії РФ більше дронів ніж у ЗСУ. Упродовж дня по одному з напрямків окупантами було застосовано близько 50 FPV дронів.

«Ми такого собі позволити не можемо. Водночас українська армія докладає зусиль для роботи над системами захисту від безпілотників і має певні успіхи», — констатував військовий.

Нагадаємо, російська армія за добу випустила по населеним пунктам та позиціях українських військових у Луганській області близько 500 снарядів.

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