Армія РФ вдарила по лікарні в Селидовому: є загиблий та постраждалі

Наслідки обстрілу лікарні в Селидовому. Фото: Міська військова адміністрація

Російська армія вчора ввечері, 20 листопада, вкотре атакувала Селидове Донецької області. Відомо про шістьох постраждалих. Про це розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.



«Перші дві ракети близько 23:30 влучили по території лікарні міста Селидове», — написав він.



Клименко зазначив, що пошкоджено дві будівлі медустанови, 6 цивільних людей отримали поранення.



За словами міністра, під завалами можуть бути постраждалі, пошукові роботи продовжуються.



Оновлено (9:20). За даними Селидівської військової адміністрації, постраждали 7 пацієнтів центральної міської лікарні, вони знаходяться в задовільному стані. Три будівлі лікарні значно пошкоджені.



Оновлено (9:50). Внаслідок удару по лікарні в Селидовому одна людина загинула та 8 постраждали, уточнює прокуратура Донецької області.

Так у Селидовому діставали поранених після російського удару по лікарні



Аварійно-рятувальні роботи продовжуютьсяhttps://t.co/DD9U4Cw1Qd pic.twitter.com/Jz1x8yENi5 — Новини Донбасу (@novostidnua) November 21, 2023

Нагадаємо, російські війська завдали ракетного удару по Селидовому в ніч проти 15 листопада. Відомо про чотирьох загиблих внаслідок атаки. Трьох людей травмовано, врятовано шістьох осіб, серед них дитина.