У Краматорську продовжують підключати вуличне освітлення

У Краматорську вуличне освітлення запущене вже практично по всьому місту. Фото: Краматорська МВА

Комунальне підприємство «Міськсвітло», яке займається обслуговуванням мереж зовнішнього освітлення та світлофорів у Краматорську, працює над поступовим включенням ліхтарів у темний час доби по всьому місту. Про це сьогодні повідомила міська військова адміністрація Краматорська.

Наголошується, що погода внесла свої корективи. Через ураган істотно зросли обсяги аварійних робіт.

«Усього за два дні негода наробила лиха — обірвала дроти, дощем залило деякі щитові, до контакт-центру міста надійшло понад 100 звернень щодо несправностей мереж вуличного освітлення. Усі заявки виконуються максимально оперативно у порядку черговості надходження», — йдеться у повідомленні.

Водночас, фахівці «Міськсвітла» продовжують монтаж нових сучасних світлофорів — продовжуються роботи на перехресті вулиць Любомира Гузара (колишня Актюбінська) та Аероклубна. Виконуються також аварійно-відновлювальні роботи на об'єктах, ушкоджених внаслідок ДТП.

У військовій адміністрації також зазначили, що сильний вітер став причиною падіння багатьох дерев. На початку тижня КП «ДРУАС» оперативно виконало прибирання звалених зелених насаджень із доріг та тротуарів. Нині комунальники продовжують роботи: виконують розпилювання та вивезення всіх повалених дерев.

Нагадаємо, 27 листопада у Краматорській МВА повідомили, що через ураган знеструмлено деякі райони міста. За даними міської адміністрації, відсутність електроенергії призвела також до зупинки деяких котельних та насосних станцій.