Кривий Ріг залишився без світла внаслідок удару російського дрона по підстанції

Після російської атаки безпілотниками пошкоджено одну з підстанцій «Укренерго», у Кривому Розі залишилися без енергопостачання побутові та промислові споживачі. Про це повідомила прес-служба НЕК «Укренерго».

«У ніч на 2 лютого Росія завдала нового масованого дронового удару по південних та центральних областях України. Є пошкодження на одній із підстанцій НЕК «Укренерго». У Кривому Розі знеструмлено побутові та промислові споживачі», — йдеться у повідомленні.

Наголошується, що фахівці «Укренерго» та Державної служб з надзвичайних ситуацій оглядають обладнання.

«Аварійно-відновлювальні роботи розпочнуться одразу після закінчення огляду», — зазначили у відомстві.

Раніше повідомлялося, що в ніч на 30 січня Росія здійснила масовану атаку БПЛА — 35-ма «шахедами» за трьома напрямками, внаслідок атаки війська РФ пошкодили обладнання на одній із підстанцій «Укренерго» у центральному регіоні.