Окупанти просунулися у Новомихайлівці — аналітики

Російські окупанти намагаються захопити село Новомихайлівка Покровського району Донецької області (Новопавлівський напрямок). Нещодавно стало відомо, що росіяни просунулися до цього населеного пункту. Про це повідомили військові аналітики проєкту DeepState.



«Ворог просунувся у Новомихайлівці. Оновлено лінію зіткнення біля Орлівки», — йдеться у повідомленні.



У DeepState також опублікували оновлену карту бойових дій.



Раніше ми писали, що окупаційна армія РФ на Авдіївському напрямі має локальні успіхи, оскільки має перевагу і в зброї, і в живій силі. За словами генерала Олександра Тарнавського, на цій ділянці оперативна обстановка динамічна. Сили оборони продовжують ведення оборонної операції.



Також російські військові роблять «потужний ривок» у напрямку міста Часів Яр Донецької області. Це може відкрити їм плацдарм для наступу на Костянтинівку .



Крім того, повідомлялося, що війська РФ просуваються на Донеччині — штурмують Бердичі та Іванівське.