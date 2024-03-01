Войска РФ продвигаются в Донецкой области: штурмуют Бердичи и Ивановское

Российские войска штурмуют Ивановское и Бердичи Донецкой области. Об этом сообщает аналитический проект DeepState.

«Обновлена линия столкновения возле Клещиевки, Новомихайловки и Тоненького. Российские войска штурмуют Ивановское и Бердичи», — говорится в публикации.

В сообщении Генштаба отмечается, что на Бахмутском направлении Силы обороны отразили две атаки противника в районах Ивановского и Клещиевки, а противник «пытался улучшить свое тактическое положение».

«На Авдеевском направлении, Силами обороны отражены 22 атаки агрессора в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское, Невельское», — также сообщалось в сводке Генштаба накануне, 29 февраля.

Напомним, российская армия утром 29 февраля ударила по Николаевке Краматорского района Донецкой области. Повреждены дома и автомобили.