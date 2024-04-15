Четверо чоловіків загинули у Сіверську внаслідок російського обстрілу

Окупаційна армія РФ увечері, 14 квітня, атакувала Сіверськ. Відомо про загибель чотирьох цивільних. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



За словами глави регіону, Сіверськ зазнав обстрілу з реактивної артилерії вчора ввечері — внаслідок обстрілу загинули четверо чоловіків від 36 до 86 років.



Філашкін закликав місцевих жителів Донеччини евакуюватися до безпечніших регіонів України.



Раніше ми писали, що 15 квітня російські окупанти обстріляли Слов'янськ Донецької області. Внаслідок ракетної атаки є пошкодження.