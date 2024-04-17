У Херсонській області під обстріл росіян потрапили дві багатоповерхівки та приватні будинки: п'ятьох людей поранено

Минулої доби Росія обстріляла Антонівку, Придніпровське, Золоту Балку та місто Херсон, п'ятеро людей отримали поранення. Про це повідомив начальник Херсонської ОВ Олександр Прокудін.



«Також ворог наніс авіаудари по Бериславу, Козацькому та Одрадокам'янці. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 2 багатоповерхівки та 11 приватних будинків», — написав Прокудін.



Зі слів начальника Херсонської ОВА, були зафіксовані влучання в магазин, аптеку, телекомунікаційну компанію, приміщення побутових послуг, господарську споруду, хлібоприймальне підприємство, припортову інфраструктуру та свинокомплекс.



Раніше російські війська обстріляли Херсон та ще 14 населених пунктів області.