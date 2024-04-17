Окупанти вдарили по Сумщині: є постраждалий, пошкоджено будинки та авто

Сьогодні вночі, 17 квітня, російські війська обстріляли місто Білопілля Сумської області. Є постраждалий та пошкодження. Про це повідомили у пресслужбі Сумської ОВА.



«Попередньо, зазнав осколкових поранень один чоловік. Одна людина із пошкодженого житла переміщена до «Пункту незламності», — йдеться у повідомленні.



Зазначається, що росіяни атакували місто з РСЗВ. Внаслідок обстрілу пошкоджено багатоквартирні та приватні житлові будинки, автомобілі.



Крім того, пошкоджено газопровід та лінія електропередач. Без електропостачання залишилось 746 абонентів.



На місці працюють усі необхідні служби.



Раніше ми писали, що окупаційна армія РФ за 16 квітня обстріляла населені пункти Донецької області . Відомо про загибель одного громадянського у селі Верхньокам'янське.