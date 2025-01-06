Російський командир наказав вбити українського військовополоненого, - ГУР

Російський командир віддав злочинний наказ убити українського військовополоненого. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.



«Там вони ще й полоненого із собою, укр..а взяли...З цим укропом особисто поспілкуйся та обнули його», - каже один із голосів в опублікованому відео.



За заявою ГУР, цей голос належить командиру підрозділу зі складу 60 окремої мотострілецької бригади 5-ї армії ЗС РФ. Таким чином він віддає злочинний наказ на страту військовополоненого Сил оборони України.



«Це черговий доказ системного порушення норм міжнародного гуманітарного права окупаційною армією. Ведучи злочинну війну, російська армія не гребує вдаватися до найбільш підлих і низинних злочинів», - йдеться в повідомленні ГУР.



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Нагадаємо, за 2024 рік вдалося офіційно підтвердити, що окупанти розстріляли 109 українських військовополонених.