У Донецькій ОВА розповіли про обстріли області за минулу добу

Наслідки російського обстрілу Донецької області минулої доби. Фото: ОВА

Населені пункти у Бахмутському та Покровському районах Донецької області протягом минулої доби були обстріляні військами РФ. Про це станом на ранок 5 січня повідомив начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

За заявою глави ОВА, інформація про постраждалих за добу не надходила.

Покровський район. У Мирнограді пошкоджено будинок.

Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджено 4 приватні будинки, 2 багатоповерхівки та 3 нежитлові приміщення.

З лінії фронту евакуйовано 131 особу, зокрема 18 дітей, повідомив Вадим Філашкін.