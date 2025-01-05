У Покровській громаді п'ятеро людей сьогодні дістали поранень через російський обстріл

Наслідки обстрілу Покровська російськими військами вдень 5 січня. Фото: ОВА

П'ятеро людей дістали поранень внаслідок російських обстрілів Покровської громади в неділю, 5 січня. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

«У Покровську росіяни поранили трьох людей, пошкодили магазин і адмінбудівлю», — йдеться в повідомленні.

За інформацією керівника ОВА, ще 2 особи дістали поранень в Надіївці — там пошкоджено 2 будинки.

Раніше повідомлялося, що сьогодні вранці російські війська обстрілювали з артилерії місто Костянтинівку на Донеччині. Внаслідок обстрілів пошкоджено будівлі. Люди не постраждали.