З'явилося відео наслідків вчорашніх обстрілів міста Костянтинівка Донецької області

Наслідки обстрілу міста Костянтинівка на Донеччині російськими військами в неділю, 5 січня Фото: ОВА

У неділю, 5 січня, місто Костянтинівка Донецької області з самого ранку зазнавало обстрілів російських військ. Протягом ранку, дня та ночі було зафіксовано 8 серій обстрілів з різних видів озброєння, включаючи ударні дрони та артилерію, повідомляє міська військова адміністрація.

На щастя, обійшлося без постраждалих. Проте через російські атаки в місті відбулися значні руйнування будинків та конструкцій.

Як зазначив сьогодні вранці у щоденному зведенні керівник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, у Костянтинівці через російські обстріли за добу пошкоджено 30 приватних будинків, 5 багатоповерхівок, 5 підприємств, 3 нежитлові будівлі, інфраструктурний об'єкт, 3 лінії електропередач та 2 газопроводи.

Телеграм-канал «Типова Костянтинівка» опублікував відео наслідків одного із вчорашніх обстрілів міста.