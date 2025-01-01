Головне за день: До 9 травня Кремль сподівається завершити переговори. Ситуація у Кураховому

Політика



Росія, можливо, прагнутиме завершити переговори щодо України до 9 травня, припустив журналіст британського видання Sky News. Московський кореспондент видання Айвор Беннетт вважає, що війна в Україні закінчиться 2025 року. Він уточнив, що бойові дії можуть припинитись, а конфлікт буде заморожений.



О 07:00 на користь національної безпеки зупинено транспортування російського природного газу територією України. Україна у встановленому порядку проінформувала про це міжнародних партнерів.



Суспільство



За даними Центру національного опору (ЦНС), новорічної ночі окупований Маріуполь залишився без опалення. Ситуація із теплом у місті критична. Зазначається, що понад 50% тих котелень, які росіянам таки вдалося запустити на тимчасово окупованих територіях Донецької області, вже вийшли з ладу.



Національний природний парк «Святі гори» — унікальне місце на півночі Донецької області, яке поєднує природну різноманітність, культурну спадщину та екологічну цінність. До початку війни це був улюблений куточок для відпочинку та паломництва, але російське вторгнення перетворило його на поле руйнувань та палаючих лісів. Сьогодні, незважаючи на складні умови, розпочато роботу з розмінування та відновлення парку. Однак повне відродження цієї природної перлини Донбасу триватиме десятиліття. Кореспондент «Новин Донбасу» вирушив із лісниками до природного парку, щоб дізнатися про експеримент із висадки 200 дерев, який може стати початком відновлення лісів Святогір'я.



Бойові дії



У новорічну ніч війська РФ обстріляли Костянтинівку, після прильоту виникла сильна пожежа, згоріло майно, люди не постраждали. У Херсоні через обстріл загинув волонтер. Внаслідок російської атаки на Київ одна людина загинула, безпілотники пошкодили кілька житлових багатоквартирних будинків.



За даними аналітичного проекту DeepState, російська окупаційна армія все далі просувається до Курахового. Противник розвиває наступ поблизу двох сіл Покровського району — Солоне та Волкове, які розташовані за 14 та 12 км на захід від самого міста.