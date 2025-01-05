У Костянтинівській МВА розповіли про наслідки ранкового обстрілу міста

Свято-Миколаївський храм у місті Костянтинівка Донецької області зазнав незначних пошкоджень через російський обстріл вранці 5 січня. Фото: Типова Костянтинівка/Тelegram

Внаслідок обстрілу міста Костянтинівка російськими військами вранці 5 січня пошкоджено приватні будинки, фасад Свято-Миколаївського храму, газопровід, лінія електромережі. Люди не постраждали.

Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Горбунов.

Місцевий телеграм-канал «Типова Костянтинівка» опублікував фото храму після обстрілу.

Зазначається, що на самій церкві пошкодження відносно незначні. Постраждали також сусідні будинки. Розбиті огорожі, вікна, дахи.

Раніше повідомлялося, що Костянтинівка з самого ранку 5 січня зазнавала артилерійського обстрілу з боку російських військ. Вибухи лунали як на лівому, так і правому березі міста.