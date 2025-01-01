До 9 травня Кремль сподівається завершити переговори щодо України — Sky News

Росія, можливо, прагнутиме завершити переговори щодо України до 9 травня, припустив журналіст британського видання Sky News.
Московський кореспондент видання Айвор Беннетт вважає, що війна в Україні закінчиться 2025 року. Він уточнив, що бойові дії можуть припинитись, а конфлікт буде заморожений.
За його словами, хоч би яким був результат, Росія представить його як перемогу.
«Я думаю, що Кремль сподівається завершити переговори до 9 травня, коли відзначатимуть 80-ті роковини перемоги Радянського Союзу над нацистською Німеччиною. Метою буде подвійне святкування», — йдеться у матеріалі Беннетта.
Журналіст зазначив, що на цьому проблеми для Володимира Путіна не закінчаться — через стрімку інфляцію, падіння рубля та низьку продуктивність економіки.
Нагадаємо, раніше прессекретар російського лідера Дмитро Пєсков заявив, що передумов завершення війни в Україні чи якоїсь її фази зараз немає.