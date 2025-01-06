Бої в Курській області: ЗСУ вдалося просунутися приблизно на 2,7 км углиб території Росії

За неділю 5 січня 2025 року ЗСУ вдалося просунутися приблизно на 2,7 км углиб російської території в Курській області. Таких висновків дійшов OSINT-аналітик з ніком Def Mon. Його аналіз опублікував на своїй сторінці і старший науковий співробітник Інституту зовнішньополітичних досліджень Роб Лі, пише Агентство.Новини.



Def Mon послався на геолоковані кадри, оприлюднені російською державною агенцією РИА Новости. У відео, як написало видання, знято «відбиття атаки ЗСУ у Курській області». На кадрах можна побачити бойові дії на схід від хутора Бердін та на заході селища Новосотницьке. Українські військові зайшли до південної частини Бердіна та дійшли до дороги, яка з'єднує два населені пункти, свідчить карта американського Інституту вивчення війни (ISW).



Такий поступ означає, що українські війська за неділю змогли пройти приблизно на 2,7 км углиб території Росії. Однак невідомо, чи вдалося ЗСУ закріпитись на цих позиціях.



Крім того, як випливає з аналізу ISW, у неділю Україна активізувала наступ ще як мінімум у двох районах основного виступу в Курській області: ЗСУ наступали в районі Микільського та Олександрії (на північ від Малої Локні) та на північ від Російської Конопельки (на схід від Суджі) .



Російські війська натомість атакували ЗСУ на південний схід від Суджі та просунулися в селі Махнівка (знаходиться приблизно за 3 км від Суджі), пише ISW з посиланням на геолоковані кадри. Наступ Росії у цьому районі триває вже кілька днів.



Про настання українських військ у районі Бердіна напередодні повідомили російські провоєнні блогери. Україна підтвердила їхні дані. Згідно з публікаціями Z-каналів, наступ відбувався ще у двох районах — неподалік кордону на південь від Глушкова і в районі другого контрольованого ЗСУ виступу на південному заході області (у Тьоткіно). Російське Міноборони повідомило, що штурмовій групі ЗСУ, яка здійснила контратаку, було завдано поразки.



Вторгнення ЗСУ до Курської області розпочалося 6 серпня минулого року. До 4 січня 2025 року, за даними українського OSINT-проекту DeepState, під контролем ЗСУ залишається 493 квадратні кілометри Курської області.