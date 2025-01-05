Під Запоріжжям ліквідували начальника штабу російського батальйону — ГУР

ГУР ліквідувало під Запоріжжям начальника штабу російського батальйону Сергія Мельникова. Фото: ГУР

Бійці розрахунку FPV підрозділу активних дій Головного управління розвідки «Кракен» ліквідували у Запорізькій області начальника штабу батальйону «Шторм.Осетія» Сергія Мельникова. Відео роботи опублікувала пресслужба ГУР.

Наголошується, що подія сталася ще 29 грудня 2024 року на трасі Василівка — Токмак.

«Розвідники дізналися деталі маршруту та графіка пересування Мельникова на тимчасово окупованій території. Завдяки цим даним аеророзвідники спланували засідку для ватажка окупантів», — йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що спочатку оператори дронів налякали водія автомобіля УАЗ «Патріот», у якому везли Мельникова. Через це водій різко викрутив кермо і машина вилетіла у кювет. Після цього розвідники вдарили дроном-камікадзе у лобове скло авто.

Разом із начштабу російського батальйону загинув і його водій.

Раніше повідомлялося, що в Росії внаслідок вибуху у критичному стані перебуває військовослужбовець, який причетний до злочину в українському селі Гроза Куп'янського району Харківської області у жовтні 2023 року.