Деякі діти вперше побачили однокласників наживо: як працюють підземні школи у Запоріжжі

У Запоріжжі повітряні тривоги не припиняються ні на день. Росія регулярно атакує місто ракетами, дронами, КАБами. Тому, будівництво безпечних шкіл зараз у пріоритеті. Від початку повномасштабного вторгнення в Запорізькій області було пошкоджено або повністю зруйновано 139 шкіл. Відновлювати і зводити на їхньому місці звичайні будови, недостатньо захищені на прифронтових територіях — немає жодного сенсу. Окупант може знову завдати удару, а діти так і залишаться на дистанційному навчанні, позбавлені будь-якої соціалізації.





У Запоріжжі є вже дві захищені школи



У прифронтовому місті активно будують підземні школи. Чимало дітей уже сьогодні навчаються на глибині 7 метрів під землею - перший навчальний заклад прийняв учнів.

«Учні початкових класів уперше наживо побачили своїх однокласників і вчителів. Старшокласники вперше за чотири роки побували в шкільних стінах. Батьки проводжали дітей до школи зі сльозами радості. Освітяни зустрічали дітей з усмішками. Кожен чекав цього дня півтори тисячі днів», - так на початку грудня голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров прокоментував відкриття першої школи-фортеці.

Разом із очільником області на відкриття приїхав президент Володимир Зеленський. Разом із дітьми вони оглядали кабінети, прикрашали новорічну ялинку. Діти подарували главі держави дармовис, зроблений ними на шкільному 3D-принтері.

Скрин відео: t.me/V_Zelenskiy_official

Навчальний процес налагоджено, батьки спокійні та впевнені, що діти в безпеці. Загалом у місті та області найближчим часом з'явиться 10 підземних шкіл, ще 10 — у проєкті, і тоді 50 тисяч школярів зможуть повернутися за парти, до офлайн-навчання.



Наразі в Запоріжжі одночасно будується 5 підземних шкіл. І це тільки початок.



«Для Запорізької області на будівництво та облаштування укриттів у школах ми виділили понад 1 млрд грн. Загалом для створення безпечних умов у навчальних закладах та будівництва укриттів уряд виділив 7,5 млрд грн. Це одна з найбільших інвестиційних програм у бюджеті», — розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.



Школи будуються не просто глибоко під землею — вони всі будуть обладнані й протирадіаційним укриттям. Верхня плита такої конструкції — дуже масивна. Її висота 600 мм. Плиту залили бетоном і гідроізолювали, зверху — 2,5 метра ґрунту. Під землею монтують системи вентиляції та електрику.

Фото: t.me/zoda_gov_ua

Наприкінці грудня в Південному мікрорайоні Запоріжжя відкрили другу підземну школу на базі гімназії №107. Її будували 6,5 місяців. Через специфічний ґрунт — пісок — під час будівництва довелося зробити додаткове металеве пальове поле.



Будівельні роботи на 117,9 мільйонів гривень виконали за кошти державної субвенції та співфінансування з обласного бюджету.

«Для безпеки дітей — тунельний прохід зі звичайної школи в «підземну». Для енергетичної незалежності простору — автономне живлення. Для якісної освіти — сучасні навчальні аудиторії, меблі та інтерактивне обладнання завдяки допомозі Агентства США з міжнародного розвитку (USAID)», — розповів Іван Федоров про другу школу.



Під час створення школи було встановлено нові інженерні мережі, вентиляційну та протипожежну системи, а також датчики контролю загазованості та протидимного захисту. Простір обладнано системами відеоспостереження та безбар'єрного доступу завдяки спеціальній підіймальній платформі.

«Яскраві аудиторії, все дуже гарно зроблено, всі дуже приємні», — ділиться враженнями учениця школи Анна.



Приміщення розраховане на 16 аудиторій. Усі навчальні класи — глибоко під землею.



У підземній школі є лаунж-зона, буфет, STEAM-лабораторія, санітарні кімнати, медпункт, ліфт для дітей з особливими потребами. Навчальний заклад оснащений сучасними меблями, інтерактивними дошками, телевізорами, планшетами, ноутбуками.

Ходити до підземної школи — не обов'язково, але діти та батьки раді такій можливості



Заняття тут проводять у дві зміни, і одночасно там зможуть перебувати до тисячі осіб.



«У нашій школі навчаються 925 учнів, із них у Запоріжжі 680. І 70% батьків готові віддати дітей в офлайн школу. Усі розуміють, що це підвищує якість освіти. Ніхто нікого не примушує вчитися в підземній школі і не буде цього робити. Але батьки, коли прийшли на екскурсію, навіть не очікували, що буде так безпечно, красиво, якісно. Усі сказали: "Ми не відчуваємо, що ми на 7 метрів під землею"», — цитує «РІА-Південь» директора гімназії №107 Галину Ємельянову.



Молодша учениця Дар'я з 5 класу також поділилася своїми емоціями:



«Я дуже хотіла вчитися в цій школі. Пам'ятаю, як у перших класах ми бігали в їдальню, дивилися мультики, вчилися. І тепер наша мрія здійснилася - ми знову вчимося разом. Я готова приходити сюди щодня».



У захваті від навчального закладу й батьки учнів. Батько п'ятикласника Юрій Киприк зізнався, що не вірив у те, що школу можна побудувати за півроку. А тепер сам із задоволенням розглядає нові класи, оснащені інтерактивними дошками:



«Я, як батько, для своєї дитини завжди хочу найкращого. Війна змусила нас шукати варіанти безпеки. А ця школа те місце, куди ходитиме моя дитина і я буду за неї спокійний. І найголовніше, дитина зможе вперше за 3 роки війни поспілкуватися зі своїми однокласниками, вчителями та здобути ті знання, які потрібні їй сьогодні і, які можна буде застосувати після перемоги України».



Ще 78 шкіл міста вже проводять заняття в спеціальних укриттях, які побудовані на базі навчальних закладів. Загалом після закінчення всіх робіт за парти зможуть повернутися 50 тисяч дітей.

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