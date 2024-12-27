Опалення, водопостачання, гуманітарна допомога: як живе прифронтова Костянтинівка

Залізничний вокзал Костянтинівки, Донецька область, літо 2024 року. Фото: Новини Донбасу

Місто Костянтинівка тривалий час було останньою зупинкою на шляху з материкової України на тимчасово окуповану територію. Саме тут була кінцева швидкісного поїзду Інтерсіті Київ-Костянтинівка, що став одним із символів зв’язку людей з Донецької області із домом.

Залізничний вокзал Костянтинівки Донецької області після прямих влучень, літо 2024 року. Фото: Новини Донбасу

Останні три роки Костянтинівка живе у перманентній небезпеці наступу росіян. Новини Донбасу звернулися до керівника Костянтинівської міської військової адміністрації Сергія Горбунова із проханням розповісти, як живе прифронтова Костянтинівка сьогодні.

Сергій Горбунов, начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Фото: Новини Донбасу

- Сергію, скільки цивільних залишається зараз у Костянтинівці?

– До початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну на території громади мешкало майже 74 тис. осіб. Наразі залишається орієнтовно 18 тисяч, у тому числі 4 неповнолітні дитини.

- Наскільки активно люди користуються чи користувалися послугою евакуації із міста?

- Люди виїжджають як своїми силами, так і за підтримки міської військової адміністрації у співробітництві з Донецькою ОДА та благодійними організаціями в більш безпечні регіони України.

Зруйнована обстрілом багатоповерхівка у Костянтинівці. Фото: Новини Донбасу

- Яка ситуація із водопостачанням? Чи відчуваєте ви дефіцит?

- Водопостачання у місті часткове. Відсутня подача води з ВИС «Біла Гора». Внаслідок постійних ворожих обстрілів по об'єктам критичної інфраструктури громада також потерпає від нестачі води із Другого Донецького водогону та із Білокузьминівської насосної станції. Без централізованого водопостачання по громаді знаходяться Віролюбівка, Молочарка, Білокузьминівка, Стінки, Іжевка. У районах громади, де відсутнє централізоване водопостачання здійснюється підвезення технічної води. Також вжиті наступні заходи:

для мешканців селищ Новоселівка та Сантуринівка організовані місця для набору води (встановлено 4 ємності об'ємом по 5 тонн кожна);

у закладах освіти встановлені 14 ємностей для води об'ємом по 1 куб; - у Костянтинівці функціонують 12 свердловин для набору води, на 7-ми з яких можна отримати очищену воду за технологією зворотного осмосу;

в Іванопільському старостинському окрузі працює 4 свердловини для набору води

9 свердловин знаходяться на території підприємств критичної інфраструктури.

- Чи вистачає людям тепла з настанням холодів?

- Незважаючи на значні пошкодження житлового фонду та об'єктів критичної інфраструктури внаслідок постійних ворожих обстрілів, спільними зусиллями Костянтинівської міської військової адміністрації, ВП «ВО ОКП «ДТКЕ» «Костянтинівкатепломережа», Донецької обласної військової адміністрації вживаються вичерпні заходи щодо забезпечення теплом мешканців багатоквартирного житлового фонду. Наразі невідновлена робота 7 котелень ВП «ВО ОКП «ДТКЕ» «Костянтинівкатепломережа», які обслуговують 45 будинків, що становлять 11 відсотків від загальної кількості багатоповерхівок по громаді.

- Чи готове місто до можливих відключень світла?

- В населених пунктах громади, що наближені до лінії бойового зіткнення, відсутнє електропостачання. Відключені від електропостачання: Предтечине, Ступочки, Ол. Шультине, Дальня Диліївка, Ближня Диліївка, Біла Гора, Миколаївка, Подільське, Червоне, Новомаркове, Віролюбівка. На випадок ймовірного тривалого відключення електроенергії всі об'єкти соціальної та критичної інфраструктури забезпечені генераторами різної потужності. На сьогодні в громаді працюють 12 Пунктів незламності (7 безпосередньо в місті та 5 в старостинських округах), в яких створені та підтримуються умови, мінімально необхідні для збереження життя і здоров'я населення у разі порушення сталої роботи систем життєзабезпечення. У таких пунктах люди мають змогу зарядити електричні пристрої та зігрітись.



Костянтинівка, Донецька область. Фото: Новини Донбасу

– Два роки тому у містах Донецької області почали встановлювати бетонні мобільні укриття. Скільки таких є у Костянтинівці?

– На території Костянтинівської міської територіальної громади в місцях скупчення людей (ринках, вокзалах, зупинках громадського транспорту) та біля інфраструктурних об'єктів встановлено 31 од. первинних (мобільних) укриттів модульного типу (30 од. - у місті, 1 - у Білокузьминівці).

- Чи працюють у місті відділення пошти, банків?

- Приватні об'єкти торгівлі в громаді працюють частково, товари першої необхідності в наявності та в достатній кількості. Працюють відділення АТ «Укрпошта» та Нової пошти, банкомати ПриватБанку, Ощадбанку.

- Чи вистачає медикаментів у лікарнях?

- Заклади охорони здоров'я у місті працюють. Медикаментами, перев'язувальним матеріалом забезпечені.

- Наскільки активно зараз лунає гуманітарна допомога?

– У місті функціонують 5 пунктів видачі гуманітарної допомоги, щотижня видається соціальний продукт хліб. Незахищені верстви населення забезпечуються продуктовими наборами. У місті видаються гігієнічні набори, будівельні матеріали. Адміністрація співпрацює з БО «БФ „Ангели порятунку“ у коаліції з World Food Programme, Global Empoweпnent Mission Ukraine, ГО „Точка рівноваги“, World Central Kitchen, ЮНІСЕФ України, БО „БФ“ NEWWAУ».



Костянтинівка, Донецька область. Фото: Новини Донбасу

- На тлі сумних новин про Селидове, Курахове та інші міста Донецької області, скільки людей звідти переїхало саме до Костянтинівки? І чи є у вас план у разі настання найгіршого сценарію?

– Зараз у громаді перебуває майже 1300 осіб-переселенців, які переїхали з інших небезпечних регіонів країни.



