Чотириногі детектори: як собаки допомагають розмінувати Україну

Фото: ДСНС України

Машини нетехнічного розмінування, роботи та спеціальні дрони — це лише маленький перелік обладнання, яке використовують для очищення України від вибухонебезпечних предметів. Але, зважаючи на масштаби замінування, спеціалісти використовують не тільки це, а весь спектр можливостей, у тому числі навчених собак-детекторів. Вони працюють у парі із саперами та допомагають очищати від мін прифронтові території. Скільки песиків налічує загін собак-детекторів та звідки їх доставляють в Україну, — в статті «Новин Донбасу».

Собаки мають бездоганний нюх, тому їх залучають для пошуку мін

Собака є природним аналізатором і може знаходити вибухонебезпечні предмети у великих скупченнях металевих тіл. А таких предметів в Україні зараз тисячі. Ще у лютому 2023 року Женевський міжнародний центр з гуманітарного розмінування зазначав, що у 15-ти українських областях зафіксували 176 типів вибухонебезпечних предметів. Зараз, зважаючи на інтенсивність бойових дій, кількість снарядів та їх номенклатура значно збільшились. Тому на очищення територій кидають всі сили. Чотирилапих залучають до роботи там, де звичайні сапери з металошукачами працювати не можуть. Після тренувань собаки часто виявляють навіть не один вид вибухонебезпечних речовин, а декілька.



«Собака-детектор призначена та виховувалась для пошуку вибухонебезпечних предметів, для розмінування територій, в тому числі прилеглих до приватних будинків, і для сільгоспугідь», — каже сапер-кінолог відділення спеціальних мінно-пошукових робіт ДСНС Роман Хоменко.

ДСНС України

Роман працює із бельгійською вівчаркою малінуа на прізвисько Кай. Разом вони вже перевіряли узбіччя доріг, покинуту російську техніку та здійснили контрольну зачистку територій після саперів на Миколаївщині. Таким чином піротехнік разом зі своїм пухнастим партнером намагається виявити приховані міни та вибухові речовини. За словами Романа, між сапером та песиком повинно бути повне розуміння. Коли в собаки крутиться хвіст, він тупцює на місці та сідає це означає, що песик щось знайшов. Про взаємодію між людиною та твариною як запоруку успіху каже й інший піротехнік.



«Коли собака чує тротил, пластид — він завжди на нього реагує. Успіх залежить від пари. Від собаки та від інспектора-кінолога. Якщо інспектор-кінолог не хоче, то результату не буде, якщо собака не хоче навчатись, не мотивований, то також результату не буде», — розповідає кінолог-прикордонник Павло.



Песики мають бездоганний нюх — це великий плюс. Але частково це і мінус, бо собаки відчувають гарь та інші об’єкти, які мають дуже сильний запах. Це подразнює носові пазухи чотирилапих та є певною проблемою. Водночас, за словами саперів, це вирішується постійними тренуваннями. Крім цього, песики дуже погано працюють при температурах вище 30-35 градусів та при дуже холодній погоді — морозі та вітрі. По суті, це два нюанси, які треба враховувати щодо собак-детекторів.

Україна отримує собак-саперів з усієї Європи

Собак-детекторів готують в кінологічних центрах поліції по всій Україні. Наприклад, навесні 2022 року спеціально навчених песиків із Івано-Франківської області відправили для розмінування звільнених територій Київщини. Крім цього, службових собак передають провідні кінологічні центри Європи. В основному це відбувається за ініціативи «Фонда Говарда Баффета». З початку повномасштабного вторгнення ця меценатська організація, заснована американським бізнесменом Говардом Баффетом, виділила Україні понад 100 мільйонів доларів на підтримку розмінування.

Фото: Police Dogs Centre Holland

Допомога — це обладнання — транспортні засоби для очищення територій від вибухонебезпечних предметів, а також собаки. Песиків передають в першу чергу Нідерланди. Саме там працює один із провідних кінологічних центрів Європи «Police Dogs Centre». Він має філії в Чехії, Південній Африці та США.

Фото: Police Dogs Centre Holland

Україна отримує для розмінування бельгійських вівчарок малінуа, а також німецьких вівчарок. Їх передають цуценятами після базового курсу дресирування у кінологічні центри поліції Волинської, Івано-Франківської, Кіровоградської, Київської, Миколаївської, Рівненської, Херсонської та Чернігівської областей. За два роки за ініціативи «Фонда Говарда Баффета» Україна отримала більше 50-ти песиків, але загалом правоохоронцям мають передати 100 собак. Після тренувань вони допомагають шукати вибухонебезпечні предмети на деокупованих та прифронтових територіях.

Фото: Поліція Київської області

Фото: Поліція Київської області

Крім «Фонда Говарда Баффета», собак-саперів передає Україні норвезька організація «Norwegian People's Aid». Вона займається протимінною діяльністю з 1939 року. Зараз філії «Norwegian People's Aid» існують в 16 країнах світу, а тренувальний центр для песиків знаходиться у Боснії. Мінно-розшукові собаки від цієї організації вже працювали на Харківщині та Миколаївщині. В цьому році тільки в Снігурівській громаді група саперів разом із тваринами розмінувала понад п'ять гектарів земель.

Фото: ДСНС України

Фото: ДСНС України

Ще один донор песиків — Єврокомісія. Наразі в Україну приїхали 30 собак із 50-ти, що заплановано проєктом. Їх готували у Бельгії, Польщі, Італії, Мальті, Люксембурзі та Фінляндії. Перед переміщенням чотирилапі проходять двотижневий адаптаційний курс у Польщі, де знайомляться та звикають до українських кінологів.

Фото: Komisja Europejska w Polsce

Але розміновувати Україну допомагають не лише песики-іноземці. В кінологічних центрах поліції собак майже від народження теж готують для пошуку вибухонебезпечних предметів. Мінно-розшукові чотирилапі — це новий тип підготовки, підлаштований під українські реалії. Послуги саперів із собаками-детекторами пропонують і приватні охоронні компанії, які займаються пошуком вибухонебезпечних предметів. Тварини там мають робочі сертифікати, але зазвичай послуги таких охоронних фірм платні. Тож, краще звертатися напряму в ДСНС.