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П'ять областей РФ були атаковані безпілотниками в ніч проти 5 січня

05 січня 2025, 09:16

П'ять областей РФ були атаковані безпілотниками в ніч проти 5 січня

Наслідки атаки дронів на Бєлгородську область РФ у ніч проти 5 січня. Фото: В'ячеслав Гладков/Telegram Наслідки атаки дронів на Бєлгородську область РФ у ніч проти 5 січня. Фото: В'ячеслав Гладков/Telegram

У п'яти областях Росії в ніч проти 5 січня працювали сили та засоби протиповітряної оборони. За даними Міністерства оборони РФ, у цих регіонах загалом було ліквідовано понад 60 безпілотників.

У заяві російського відомства стверджується, що протягом ночі засобами ППО було «знищено 61 український безпілотний літальний апарат».

Також російське міністерство представило такі дані щодо відбиття дронових атак і збиття БПЛА по регіонах: 37 безпілотник нібито було ліквідовано в Ростовській області, 20 — у Брянській області, 2 — у Воронезькій області, 1 — у Бєлгородській області, 1 — у Орловській області.

Губернатор Ростовської області Юрій Слюсар назвав у своєму телеграм-каналі дронову атаку на регіон «масованої».

«Цієї ночі в Ростовській області відбито масовану повітряну атаку ворога. Починаючи з півночі силами та засобами ППО знищено 37 БПЛА, у тому числі — у Таганрозі, Міллерівському, Тарасівському та Білокалитвинському районах», — йдеться у публікації російського чиновника.

Він стверджує, через «падіння уламків» є пошкодження цивільних об'єктів у Таганрозі та Неклінівському районі, і що ніхто не постраждав.

Водночас у Бєлгородській області губернатор цього регіону В'ячеслав Гладков написав у Telegram, що дронові удари були спрямовані на Грайворон та ще два населені пункти, а саме села Гора-Поділ та Нижнє Березове-Друге.

Він також розповів, що через атаку БПЛА ніхто не постраждав.

За словами бєлгородського губернатора, є пошкодження будівель та загоряння авто у Грайвороні, а також у селах Гора-Поділ та Нижнє Березове-Друге.

Також він оприлюднив у мережі фото наслідків.

Нагадаємо, 4 січня влада Ленінградської області РФ заявила про чотири збиті засобами ППО дрони поблизу Лузької губи Фінської затоки. Там стверджують, що руйнувань та постраждалих немає. Місцеві телеграм-канали з посиланням на свої джерела пишуть, що безпілотники намагалися атакувати найбільший у РФ морський торговельний порт Усть-Луга у Ленінградській області.

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