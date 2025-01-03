Україна повернула 1358 осіб із полону 2024 року: військові та цивільні

Україна повернула 1358 осіб із полону 2024 року. Фото: кадр із відео

За 2024 рік Україні вдалося повернути із російського полону додому в Україну 1358 своїх людей. Про це йдеться в описі до відео президента України Володимира Зеленського.







«Це наші воїни й цивільні. У цих людей неоднакова доля, але однакова радість – бути вдома. Кожен і кожна, заради кого працювала велика команда України. Маємо зробити все, щоб у 2025 році таких хороших новин і повернень наших людей було ще більше. Дякуємо партнерам, які допомагають!», - зазначив глава держави.



Нагадаємо, у Маріуполі смертельно отруїли алкоголем шістьох окупантів, а на їхніх мобільних телефонах виявили допити військовослужбовців ЗСУ бурятами.