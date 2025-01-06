У Краматорську зненацька з'явилося російське радіо

У Краматорську несподівано почало пробиватися російське радіо. Ілюстративне фото

Російське радіо зненацька з'явилося на радіохвилях Краматорська Донецької області. Про це повідомив волонтер Богдан Зуяков. Підтвердження цього він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Богдан Зуяков із «Краматорського об'єднання волонтерів» із Донецької області зафіксував трансляцію російського радіо, яка несподівано з'явилася на радіохвилях у Краматорську.

Відповідне відео він опублікував у сторісі на своїй сторінці в Instagram, додавши коментар: «Це що? Радянське радіо? У Краматорську? Ну це взагалі жесть».

Раніше повідомлялося, що у місті Краматорськ Донецької області сьогодні з 12:00 до 13:00 відключали електропостачання.