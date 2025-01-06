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У Краматорську сьогодні відключатимуть світло

06 січня 2025, 10:05

У Краматорську сьогодні відключатимуть світло

Сьогодні вдень у Краматорську відключатимуть світло Сьогодні вдень у Краматорську відключатимуть світло

Сьогодні, 6 січня, у Краматорську буде відсутнє електропостачання. Про це з посиланням на Краматорський район електромереж (РЕМ) повідомила міська військова адміністрація.

Зазначається, що для виконання аварійно-відновлювальних робіт, з 12:00 до 13:00, 6 січня буде відключено електропостачання на Краматорськ.

«Перевірте павербанки, підготуйте автономні джерела живлення — зарядні станції та генератори», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у неділю, 5 січня, приблизно о 16:50, сильні вибухи пролунали в районі Слов'янськ/Миколаївка Краматорського району Донецької області. Після вибухів у населених пунктах району стали спостерігатись перепади напруги в електромережі.

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