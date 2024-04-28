Прикордонники на Донеччині збили коригуючий БПЛА «Орлан-10»

Прикордонники знищили БПЛА росіян. Фото: ДПСУ

Українські військовослужбовці на Бахмутському напрямі збили БПЛА «Орлан-10» російських окупантів. Про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби.



«Прикордонники бригади «Помста» знищили ворожий коригуючий БПЛА «Орлан-10» на Бахмутському напрямку», — йдеться в повідомленні.



Раніше ми писали, що російська армія 28 квітня вкотре вдарили територією України за допомогою ударних дронів-камікадзе, безпілотників та ракети. Сили протиповітряної оборони збили чотири «Шахеди» та один БПЛА невстановленого типу.