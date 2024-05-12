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Путін звільнив Шойгу з посади міністра оборони та призначив секретарем Радбезу РФ. Міноборони очолив Білоусов

12 травня 2024, 21:47

Путін звільнив Шойгу з посади міністра оборони та призначив секретарем Радбезу РФ. Міноборони очолив Білоусов

Володимир Путін своїми указами звільнив Сергія Шойгу з посади міністра оборони та призначив секретарем Ради Безпеки Росії.

Миколу Патрушева відповідно знято з посади секретаря Ради Безпеки.

Крім того, Путін подав Раді Федерації для проведення консультацій кандидатуру Андрія Білоусова на посаду міністра оборони.

Білоусов — російський державний діяч та економіст, народився 17 березня 1959 року в Москві. Він обіймав посаду першого заступника голови уряду Російської Федерації з січня 2020 року по травень 2024 року.

Повний список тих, кого запропонував призначити Володимир Путін:

— на посаду міністра внутрішніх справ – Колокольцева Володимира Олександровича;
— на посаду міністра у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків стихійних лих – Куренкова Олександра В'ячеславовича;
— на посаду міністра закордонних справ – Лаврова Сергія Вікторовича;
— на посаду міністра оборони – Білоусов Андрій Ремович;
— на посаду міністра юстиції – Чуйченка Костянтина Анатолійовича;
— на посаду директора Служби зовнішньої розвідки – Наришкіна Сергія Євгеновича;
— на посаду директора Федеральної служби безпеки – Бортнікова Олександра Васильовича;
— на посаду директора Федеральної служби військ національної гвардії – Золотова Віктора Васильовича;
— на посаду директора Федеральної служби охорони – Кочнєва Дмитра Вікторовича;
— на посаду начальника Головного управління спеціальних програм Президента – Лінца Олександра Леонідовича;
— на посаду голови Рахункової палати – Ковальчука Бориса Юрійовича.

ТЕГИ

Люди
Сергій Шойгу Андрій Білоусов Микола Патрушев
Організації
Міноборони РФ

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