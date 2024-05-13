По складу боєприпасів російських військ у Сорокиному завдали удару

По БК росіян у Сорокиному завдали удару. Фото: Telegram

У тимчасово окупованому населеному пункті Сорокине (колишній Краснодон) Луганської області завдано удару по складу боєприпасів російських військ.



На відео чутно звуки повторної детонації. Сорокине розташоване більш ніж за 130 кілометрів від лінії фронту.



За повідомленнями інформаційного агентства так званого «ЛНР», по БК російських загарбників випустили не менше трьох ракет ATACMS.



Зазначається, що «приліт» зафіксували у промзоні Сорокиного.



Оновлено. Голова місцевої окупаційної адміністрації Леонід Пасічник заявив про трьох загиблих та чотирьох поранених.



Раніше в «ДНР» через атаку безпілотника постраждали четверо співробітників МНС Росії.