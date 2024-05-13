ЗСУ вдарили по базі ППО в Криму: загинув командир військової частини — ЗМІ

База ППО на вершині гори Ай-Петрі, архівне фото

Російська військова база ППО на горі Ай-Петрі в Криму пошкоджена внаслідок ранкової ракетної атаки, загинув командир військової частини. Про це повідомляє Astra з посиланням на джерела в екстрених службах окупованого півострова.



Сьогодні, 13 травня, близько 6-ї ранку кілька ракет (імовірно, Storm Shadow) атакували в/ч 85683 на горі Ай-Петрі в Криму, – пише Astra. На горі розташована «таємна» військова база ППО 3-го радіотехнічного полку ЗС РФ.



Внаслідок влучання ракет територія військової частини пошкоджена, загинув командир в/ч 85683 Олександр Кулаков та ще один військовослужбовець. Також є поранені, кількість уточнюється.



За радянських часів на вершині гори Ай-Петрі створили Радіотехнічний центр далекої розвідки та наведення військ ППО. Куполи захисних споруд радарів у вигляді куль нерідко привертали увагу туристів. Під цими банями ховаються радіолокаційні комплекси,– писали раніше «Крим. Реалії». Тут облаштоване і військове містечко для тих, хто обслуговує ці об'єкти.



3-й радіотехнічний полк – військове формування у складі радіотехнічних військ ВКС РФ. Сформоване 2014 року після анексії Криму Росією на базі 40-ї радіотехнічної бригади Повітряних Сил України. Штаб розташований у місті Севастополь.