У Бєлгородській області впала бомба ФАБ-500

У Бєлгородській області знову впала авіабомба. Фото: Baza

За попередньою інформацією, ФАБ-500 впала 12 травня неподалік будинку на вулиці Вересковій у селищі Розумне-54 Бєлгородського району області. Про падіння боєприпасу місцеві мешканці повідомили екстрені служби, – передає російське видання Baza.

Тяжка бомба встромилася у землю і не вибухнула. За інформацією «Бази», потерпілих немає, мешканців довколишніх будинків планують евакуювати, знищення боєприпасу заплановане на 13 травня.

Офіційно про падіння боєприпасу не повідомлялося.

Нагадаємо, найчастіше російська армія «втрачає» авіабомби над Бєлгородською областю.

Раніше повідомлялося, що російські літаки «впустили» дві бомби за два дні на Бєлгородську область. 4 травня внаслідок позаштатного сходу ФАБ-500 на Бєлгород постраждали 7 людей, у тому числі дитина, пошкоджено 31 будинок та 10 авто.