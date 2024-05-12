Головне за день: Путін звільнив Шойгу. У Донецьку загинули офіцери Збройних сил РФ

Політика



Володимир Путін своїми указами звільнив Сергія Шойгу з посади міністра оборони та призначив секретарем Ради Безпеки Росії. Миколу Патрушева відповідно знято з посади секретаря Ради Безпеки. Крім того, Путін подав Раді Федерації для проведення консультацій кандидатуру Андрія Білоусова на посаду міністра оборони.



Суспільство



Понад дві доби триває евакуація жителів прикордонних населених пунктів Харківської області, життю та здоров'ю яких загрожують постійні обстріли з боку російських окупантів. У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що вже з трьох районів Хаківщини виїхали понад 4,5 тисяч людей. У місті Вовчанськ, за який іде бій, перебуває до 500 осіб.



Бойові дії



У Вовчанську Харківської області розпочалися вуличні бої, а російські війська стягують свої резерви, – повідомив український військовий командир підрозділу розвідки ЗСУ Денис Ярославський. Військовий вважає, що причиною прориву росіян стали недобудовані фортифікації. Головком ЗСУ Олександр Сирський зазначає, що зараз тривають бої у прикордонних із Росією районах Харківської області. Він назвав обстановку складною.



Російські війська спромоглися окупувати шість сіл у прикордонній зоні Харківської області, повідомляє український аналітичний проект DeepState. Зазначається, що на Харківщині в районі населеного пункту пункту Липці російські військові фактично зайняли села Стрілеччя, Червоне, Пильне, Борисівку. Росіяни намагаються закріпитися у населених пунктах Мороховець, Олійникове, Лук'янівка, Зелене. Продовжуються бої за Глибоке.



Окупований Скадовськ на Херсонщині увечері потрапив під обстріл. Голова окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо заявив, що атаку вчинено ракетами HIMARS. За його словами, дві з них збили, одна вибухнула поряд із СТО, є постраждалі.



Внаслідок удару по ресторану Paradise 11 травня в окупованому Донецьку загинули четверо офіцерів Збройних сил РФ. Зазначається, що двоє із загиблих – з наразі невстановлених військових частин. Ще двоє – з одного з підрозділів 346-ї окремої бригади спеціального призначення Головного управління Геншатабу (колишнє ГРУ) – в/ч 92154, Сенеж.



Міноборони РФ визнало , що будинок у Бєлгороді обрушився через дії протиповітряної оборони. Як стверджується, одну з випущених ЗСУ ракет по території Росії невдало збили над містом. Російські ЗМІ повідомляють, що 32 людини постраждали внаслідок обвалення. Загинули 7 місцевих мешканців. Під завалами будинку перебуває ще до десятеро. З-під уламків дістали 12 людей, серед них двоє дітей.

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