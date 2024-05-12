Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Головне за день: Путін звільнив Шойгу. У Донецьку загинули офіцери Збройних сил РФ

12 травня 2024, 23:07

Головне за день: Путін звільнив Шойгу. У Донецьку загинули офіцери Збройних сил РФ

Політика

 Володимир Путін своїми указами звільнив Сергія Шойгу з посади міністра оборони та призначив секретарем Ради Безпеки Росії. Миколу Патрушева  відповідно знято з посади секретаря Ради Безпеки. Крім того, Путін подав Раді Федерації для проведення консультацій кандидатуру Андрія Білоусова на посаду міністра оборони.

Суспільство

 Понад дві доби триває евакуація жителів прикордонних населених пунктів Харківської області, життю та здоров'ю яких загрожують постійні обстріли з боку російських окупантів. У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що вже з трьох районів Хаківщини виїхали понад 4,5 тисяч людей. У місті Вовчанськ, за який іде бій, перебуває до 500 осіб.

Бойові дії

 У Вовчанську Харківської області розпочалися вуличні бої, а російські війська стягують свої резерви, – повідомив український військовий командир підрозділу розвідки ЗСУ Денис Ярославський. Військовий вважає, що причиною прориву росіян стали недобудовані фортифікації. Головком ЗСУ Олександр Сирський зазначає, що зараз тривають бої у прикордонних із Росією районах Харківської області. Він назвав обстановку складною.

Російські війська спромоглися окупувати шість сіл у прикордонній зоні Харківської області, повідомляє український аналітичний проект DeepState. Зазначається, що на Харківщині в районі населеного пункту пункту Липці російські військові фактично зайняли села Стрілеччя, Червоне, Пильне, Борисівку. Росіяни намагаються закріпитися у населених пунктах Мороховець, Олійникове, Лук'янівка, Зелене. Продовжуються бої за Глибоке.

Окупований Скадовськ на Херсонщині увечері потрапив під обстріл. Голова окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо заявив, що атаку вчинено ракетами HIMARS. За його словами, дві з них збили, одна вибухнула поряд із СТО, є постраждалі.

Внаслідок удару по ресторану Paradise 11 травня в окупованому Донецьку загинули четверо офіцерів Збройних сил РФ. Зазначається, що двоє із загиблих – з наразі невстановлених військових частин. Ще двоє – з одного з підрозділів 346-ї окремої бригади спеціального призначення Головного управління Геншатабу (колишнє ГРУ) – в/ч 92154, Сенеж.

Міноборони РФ визнало , що будинок у Бєлгороді обрушився через дії протиповітряної оборони. Як стверджується, одну з випущених ЗСУ ракет по території Росії невдало збили над містом. Російські ЗМІ повідомляють, що 32 людини постраждали внаслідок обвалення. Загинули 7 місцевих мешканців. Під завалами будинку перебуває ще до десятеро. З-під уламків дістали 12 людей, серед них двоє дітей.

Дякуємо, що читаєте! Підписуйтесь щоб бути в курсі новин.

 Більше інформації про війну, геополітику та гуманітарну ситуацію в розсилці від журналіста Олексія Мацукі.

 Шановні читачі! Ми хочемо зробити нашу розсилку більш цікавою та корисною, тому просимо відповісти на кілька запитань.

ТЕГИ

Інше
головне за день

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
15:15
Через російські обстріли в Харківській області загинули 80-річна жінка і 83-річний чоловік
09:41
Армія РФ знову просунулась у прикордонні Харківщини і на Донеччині — DeepState
23:34
Головне за день: Просування РФ у Харківській області. Удар по складу БК у Сорокиному
12:50
По складу боєприпасів російських військ у Сорокиному завдали удару
11:30
За добу росіяни 19 разів обстріляли населені пункти Донецької області
10:40
Безпілотник атакував машину МНС Росії біля Горлівки
08:20
Війська РФ окупували нові села на Харківщині, просунулися на Донеччині — DeepState
23:07
Головне за день: Путін звільнив Шойгу. У Донецьку загинули офіцери Збройних сил РФ
20:35
Окупований Скадовськ на Херсонщині потрапив під удар: що відомо
19:08
Внаслідок удару по ресторану в Донецьку загинули офіцери ГРУ РФ — «Досьє шпигуна»
00:17
Головне за день: Удар по ресторану у Донецьку. Російські війська просунулися у Красногорівці
13:20
В окупованому Донецьку завдано удару по ресторану. Є загиблі та поранені
09:19
DeepState: Війська РФ просунулися на Донбасі, наступають у прикордонні Харківщини
07:40
Удар по нафтобазі у Ровеньках: «ЛНР» оприлюднила свою версію
23:18
Головне за день: Удар по російському НПЗ. Україні передали тренажер F-16
22:32
В окупованих Ровеньках завдано удару по нафтобазі
22:08
Зеленський про Харківську область: Ми розуміємо обсяг сил окупанта, бачимо його задум
21:08
У Донецьку за день під обстрілами загинули дві жінки
07:58
У Маріуполі пролунали вибухи увечері 9 травня. Можливо, «приліт» у розташування військ РФ
00:07
Головне за день: Парад одного танка у Москві. РФ захопила Уманське
усі новини
17:13
Продавали зброю та вибухівку криміналітету: у Донецькій області СБУ затримала ОЗУ «чорних зброярів»
16:18
Російські війська б'ють авіабомбами по Харкову
16:15
«Про мобілізацію не йдеться»: новий міністр оборони РФ окреслив основні завдання
16:02
Путін зробив Патрушева своїм помічником і зберіг у Кремлі куратора «Л/ДНР»
15:44
«Укрзалізниця» запускає оновлений сайт для придбання квитків
15:15
Через російські обстріли в Харківській області загинули 80-річна жінка і 83-річний чоловік
14:58
Рятувальники та поліцейські евакуювали з прикордонних населених пунктів Харківської області понад 7500 жителів
14:20
Росія тримає невелике угруповання сил у прикордонні на Сумському напрямку — ГУР
14:06
Блінкен анонсував швидке прибуття військової допомоги. Зеленський просить поквапитися з ППО
13:40
На Харківщині намітилася стрімка тенденція до стабілізації ситуації — Буданов
13:00
ЗСУ покращили тактичне положення на Лиманському напрямку – Лисогор
12:05
У Росії заарештували ще одного високопосадовця Міноборони
10:36
Армія РФ авіабомбами вдарила по Харкову: постраждали чотири людини
10:17
Армія Росії обстріляла Донецьку область: пошкоджено 18 будинків та 3 господарчі будівлі
09:41
Армія РФ знову просунулась у прикордонні Харківщини і на Донеччині — DeepState
09:22
У Волгоградській області вантажний потяг зійшов з рейок. Кажуть про атаку БПЛА
08:37
Сили ППО України збили за ніч усі 18 ударних БПЛА РФ
08:31
Держсекретар США Блінкен прибув до Києва
23:34
Головне за день: Просування РФ у Харківській області. Удар по складу БК у Сорокиному
21:30
З прикордонних районів Харківщини евакуювали 5900 людей
усі новини
ВІДЕО
Евакуація людей та тварин з Харківської області. Фото: кадр із відео ДСНС Рятувальники та поліцейські евакуювали з прикордонних населених пунктів Харківської області понад 7500 жителів
14 травня, 14:58
У Волгоградській області зійшов з рейок вантажний потяг. Фото: кадр із відео У Волгоградській області вантажний потяг зійшов з рейок. Кажуть про атаку БПЛА
14 травня, 09:22
ЗСУ зупинили штурмову групу росіян у районі Новомихайлівки. Фото: кадр із відео ЗСУ зупинили штурмову групу росіян в районі Новомихайлівки
13 травня, 13:25
По БК росіян у Сорокиному завдали удару. Фото: Telegram По складу боєприпасів російських військ у Сорокиному завдали удару
13 травня, 12:50
На НПЗ «Перший завод» стався розлив 5 тонн нафти. Фото: кадр із відео Після атаки БПЛА на нафтопроводі НПЗ «Перший завод» стався витік 5 тонн нафти
13 травня, 11:35
У Бєлгороді завершили пошуково-рятувальні роботи: виявлено 15 загиблих У Бєлгороді завершили пошуково-рятувальні роботи: виявлено 15 загиблих
13 травня, 09:06

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиція, ® — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.
Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір