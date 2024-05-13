ЗСУ зупинили штурмову групу росіян в районі Новомихайлівки

ЗСУ зупинили штурмову групу росіян у районі Новомихайлівки. Фото: кадр із відео

Військовослужбовці 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади зупинили групу росіян, яка атакувала ЗСУ в районі Новомихайлівки. Про це повідомили на сторінці Facebook 79-ї ОДШБр.



«Російська штурмова група кинулася в чергову банзай-атаку в районі Новомихайлівки, але прорватися до позицій десантників 79-ї не судилося: бронетехніку ефектно зупинили міни та протитанкові засоби. Добивати тих, хто вижив із цієї гоп-компанії, полетіли наші ударні дрони. Що тікати вже сенсу немає, один окупант зрозумів одразу. І навіть встиг передати привіт диктатору Путіну, помахавши рукаю на камеру», — зазначили у пресслужбі 79-ї ОДШБр.



Раніше в тимчасово окупованому Сорокиному (колишній Краснодон) Луганської області завдали удару по складу боєприпасів російських військ.