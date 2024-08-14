Армія РФ обстріляла два енергооб`єкти в Україні: деталі

Російські військові вночі та вранці 14 серпня обстріляли енергетичні об'єкти України. Про це повідомили у пресслужбі «Укренерго».



Як зазначається, вночі росіяни за допомогою дронів-камікадзе атакували енергооб'єкт у північному регіоні. Внаслідок цього знеструмлювалися споживачі в окремих районах Чернігівської області.



Станом на ранок енергоживлення всіх споживачів відновлено.



Крім того, загарбники обстріляли енергооб'єкт «Укренерго» у південному регіоні. Знеструмлення споживачів не було, тривають аварійно-відновлювальні роботи.



Раніше ми писали, що російська армія вночі, 14 серпня, вдарила по території України авіаційними ракетами та ударними дронами-камікадзе. Сили ППО збили 17 російських цілей.