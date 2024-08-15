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У Мирноградській громаді сталася пожежа внаслідок обстрілу

15 серпня 2024, 10:17

У Мирноградській громаді сталася пожежа внаслідок обстрілу

Російські окупанти минулої доби, 14 серпня, обстріляли Мирноградську громаду Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Мирноградської міської військової адміністрації.

«За минулу добу працівники пожежно-рятувальних підрозділів залучалися до ліквідації пожежі сухої трави та внаслідок обстрілу на полігоні побутових відходів відбувається горіння сміття», — йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що гасіння пожежі було припинено.

Раніше ми писали, що 12 серпня внаслідок російського обстрілу виникла пожежа у будівлі непрацюючої кондитерської фабрик та «Конті» у місті Костянтинівка Донецької області.

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