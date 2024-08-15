В Мирноградской громаде произошел пожар в результате обстрела

Российские оккупанты за минувшие сутки, 14 августа, обстреляли Мирноградскую громаду Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Мирноградской городской военной администрации.



«За минувшие сутки работники пожарно-спасательных подразделений привлекались к ликвидации пожара сухой травы и в результате обстрела на полигоне бытовых отходов, происходит горение мусора», — говорится в сообщении.



В ведомстве отметили, что тушение пожара было приостановлено.

Ранее мы писали, что 12 августа в результате российского обстрела возник пожар в здании неработающей кондитерской фабрики «Конти» в городе Константиновка Донецкой области.